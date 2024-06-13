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В «Мерседесе» заявили, что не позволят изменять новый регламент в части моторов

В «Мерседесе» заявили, что не позволят изменять новый регламент в части моторов
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что немецкая команда не даст согласия на доработку нового технического регламента в части, касающейся разработки двигателей.

Ранее директор формульных соревнований ФИА Николас Томбасис говорил, что федерация готова к внесениям правок в проект нового регламента. При этом для изменения правил по моторам требуется согласие всех команд Формулы-1.

«Что касается двигателей, то корабль уже отплыл.

Есть команды, которые чувствуют, что они отстают, и есть другие команды и производители, которые чувствуют, что проделали хорошую работу. Это нормальная борьба за регламент.

Я думаю, что нам, возможно, придётся внести некоторые изменения в правила, касаемые шасси. Но что касается двигателя, то процесс уже слишком продвинулся», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

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