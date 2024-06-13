Энеа Бастьянини и Маверик Виньялес переходят в Red Bull KTM Tech3

Итальянец Энеа Бастьянини и испанец Маверик Виньялес со следующего года будут выступать за команду Red Bull KTM Tech3 — сателлит заводской команды Red Bull KTM Factory Racing. Об этом сообщает KTM Motorsports.

Бастьянини и Виньялес получат заводской байк KTM RC16, такой же, как будет у Брэда Биндера и Педро Акосты в заводской команде Red Bull KTM Factory Racing.

Энеа Бастьянини перешёл в MotoGP в 2021 году в возрасте 23 лет и на данный момент одержал шесть побед и 12 раз поднимался на призовой подиум.

Маверик Виньялес выступает в MotoGP с 2015 года. В его активе 10 побед и 35 подиумов.

В этом сезоне Энеа Бастьянини выступает за «Дукати», а Маверик Виньялес — за «Априлью».

Ранее стало известно, что испанский гонщик Хорхе Мартин, выступающий за команду «Дукати», перейдёт в «Априлью» в 2025 году. Там он заменит соотечественника Алеша Эспаргаро, ранее объявившего о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.