Sport.de: «Мерседес» подписал контракт с Кими Антонелли

Команда «Мерседес» определилась со своим составом на следующий год. Напарником Джорджа Расселла станет Андреа Кими Антонелли. 17-летний итальянец уже подписал контракт с немецкой командой. Об этом сообщают сразу несколько немецких СМИ – телекомпании RTLи NTV, а также портал Sport.de.

Это решение руководства «Мерседеса» означает, что они отказались от планов заполучить трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф приложил большие усилия, чтобы подписать пилота «Ред Булл», сделал ему солидное предложение и даже готов был подписать Хельмута Марко, но в итоге у него ничего не получилось.

Также «Мерседес» был заинтересован в Карлосе Сайнсе, но тот, видимо, окажется в «Уильямсе».

Напомним, в конце года Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари».