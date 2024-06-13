Обозреватель Ф-1 Уиндзор: в этот уикенд Норрис напомнил мне Баттона в Канаде-2011

Обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор рассказал, что выступление Ландо Норриса в прошлый уикенд на Гран-при Канады напомнило ему блестящую победу чемпиона Формулы-1 2009 года Дженсона Баттона на этой же трассе в 2011 году.

Во время этой гонки в переменчивых погодных условиях Баттон шесть раз заезжал на пит-лейн, был на последней позиции, но совершил впечатляющий прорыв и на последнем круге опередил лидировавшего Себастьяна Феттеля.

«Ландо был великолепен в этой гонке, просто великолепен. Он был похож на Дженсона Баттона, когда тот выиграл Гран-при Канады в составе «Макларена». Он выглядел точно так же, и было ощущение, что он собирается повторить то же самое.

Его обгоны Джорджа [Расселла] и Макса [Ферстаппена] были превосходны – прекрасная задумка, полная уверенность и просто прекрасный плавный пилотаж, который мы видели в Майами, когда он парил к своей победе. Вот как это выглядело», — сказал Уиндзор в выпуске на своём YouTube-канале.