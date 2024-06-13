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Тото Вольф дал понять, что Карлос Сайнс уже не интересен «Мерседесу»

Тото Вольф дал понять, что Карлос Сайнс уже не интересен «Мерседесу»
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф дал понять, что уже не заинтересован в услугах Карлоса Сайнса, но при этом пока не подтвердил, кто станет напарником Джорджа Расселла в следующем году.

«Я считаю, что Карлос определёно заслуживает место в топ-команде. Он отлично справляется со своей работой.

Мы ещё не приняли решение о составе на следующий год, но не хотим заставлять Карлоса ждать, ему нужно определяться со своим будущим. С нашей стороны было бы нечестно оставлять его в неведении.

Сейчас мы решили пойти по конкретному пути, и Кими Антонелли определённо играет роль в наших планах», — приводит слова Вольфа Sky Sports F1.

Ранее некоторые немецкие СМИ сообщили, что «Мерседес» уже подписал контракт с Андреа Кими Антонелли на следующий год.

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