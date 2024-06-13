Технический директор «Мерседеса» сделал заявление о последних обновлениях команды

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о последних обновлениях, приведших к подиуму на Гран-при Канады. По словам функционера, впредь команда будет показывать лучший результат на любых трассах.

«Главное чувство – это чувство того, что был сделан ещё один шаг вперёд, это первый уикенд, когда мы могли заявить о своей конкурентоспособности. Возможно, это намёк на то, что дальше будет ещё лучше.

Внесённые изменения определённо улучшили эту машину, и это действительно для любой трассы, на которую мы отправимся. Монреаль, вероятно, заставил машину выглядеть быстрее, чем она есть. Скорее всего, мы будем конкуренты, но не будем в первом ряду», — приводит слова Эллисона издание Racingnews365.

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