Хельмут Марко переболел коронавирусом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что был болен после Гран-при Монако, прошедшего 24–26 мая в Монте-Карло. По словам 81-летнего функционера, у него был коронавирус.

«Да, после уикенда в Монте-Карло я был разбит. У меня был коронавирус, и я едва мог говорить. Сейчас я в порядке», — приводит слова Марко издание OE24.

Напомним, Серхио Перес не смог финишировать на Гран-при Монако, а Макс Ферстаппен стал лишь шестым.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.

4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.

8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.

9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.