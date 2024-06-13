«Я бы предпочёл лишь упростить моторы». Алекс Албон — о новом регламенте Ф-1

Пилот «Уильямса» Алекс Албон считает, что новый регламент Формулы-1 слишком сложный, и он предпочёл бы оставить нынешний, лишь немного изменив его.

«Похоже, что всё становится чрезвычайно сложным. Предполагаются всеобъемлющие перемены в аэродинамике машин. Я бы предпочёл просто оставить нынешние базовые правила, но при этом иметь более простые двигатели и немного больше стандартизированных деталей и узлов в моторах», — приводит слова Албона издание Planet F1.

Ранее в этом месяце Международная автомобильная федерация опубликовала детали нового регламента Формулы-1 на 2026 год и далее. Согласно новым правилам, машины получат новые системы активной аэродинамики, уменьшатся их габариты и вес.

Проект регламента, как ожидается, будет окончательно утверждён Всемирным советом ФИА в декабре этого года.