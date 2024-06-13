Деймон Хилл считает, что Тото Вольф подрывает авторитет Джорджа Расселла в «Мерседесе»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подрывает авторитет Джорджа Расселла в команде.

Хилл имеет в виду эпизод на Гран-при Канады, когда Тото Вольф отчитал Джорджа Расселла за ошибки, из-за которых его обогнали Макс Ферстаппен и Ландо Норрис.

«Никто не идеален, не так ли? Я думаю, проблема Джорджа в том, что он не стартовал с высоких позиций до перехода в «Мерседес». Он не делал много ошибок, но при этом не боролся впереди. Теперь, когда он идёт на высокой позиции, к нему приковано большое внимание, его критикуют гораздо жёстче.

Если тебя во время гонки по радио отчитывает руководитель команды, то я думаю, это может немного подрывать твой авторитет. Думаю, он понимает, что делает», — сказал Хилл в подкасте Sky Sports F1.