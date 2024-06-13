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F1-Insider: «Мерседес» обязан обеспечить Кими Антонелли место в пелотоне на 2025 год

F1-Insider: «Мерседес» обязан обеспечить Кими Антонелли место в пелотоне на 2025 год
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«Мерседес» должен обеспечить Андреа Кими Антонелли место боевого пилота в пелотоне Формулы-1 на следующий год, это прописано в юниорском контракте 17-летнего итальянца. Если этого не произойдёт, он сможет стать свободным агентом. Об этом сообщает немецкое издание F1-Insider.

Вместе с тем F1-Insider отмечает, что, по их данным, «Мерседес» ещё не подписал контракт с Антонелли на следующий год. Причина в том, что Тото Вольф всё ещё ждёт решения Макса Ферстаппена, который якобы всё же может покинуть «Ред Булл» из-за разногласий внутри команды.

«Тото Вольф по-прежнему держит для него дверь открытой», – пишет издание.

Однако других претендентов на место в «Мерседесе» больше нет, и если Ферстаппен останется в «Ред Булл», то напарником Джорджа Расселла гарантированно станет именно Кими Антонелли.

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