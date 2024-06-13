Оскар Пиастри: «Макларен» борется за чемпионство

Оскар Пиастри заявил, что его команда «Макларен» в этом году является претендентом на чемпионский титул.

«Конечно, это будет тяжело, но я считаю, что мы участвуем в борьбе за титул.

В Канаде мы как команда набрали больше очков, чем соперники, пусть и ненамного, но для нас это определённо очень хороший результат.

Мы оба (вместе с Ландо Норрисом. – Прим. «Чемпионата») были очень стабильны в последние несколько уикендов, на совершенно разных трассах, мы были сильны на каждой из них.

Нужно ещё решить некоторые вопросы, речь о некоторых мелочах, но когда вы боретесь за чемпионство, даже мелочи имеют большое значение.

Нам будет очень сложно, у «Ред Булл» есть определённый запас. Я даже не знаю, насколько мы сейчас отстаём от «Феррари»… но совершенно точно, что мы в борьбе и вторая половина сезона будет определяющей», — приводит слова Пиастри издание Speed Cafe.

«Макларен» на данный момент занимает третье место в Кубке конструкторов с 212 очками, а лидирует «Ред Булл», у которого 301 очко.