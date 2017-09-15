Сайнс: траектория развития «Рено» впечатляет, это новая глава в моей карьере

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал подписание контракта с командой «Рено», за которую он начнёт выступать с 2018 года.



«Я очень рад получить возможность присоединиться к команде «Рено». Быть гонщиком команды-производителя — это честь. И я надеюсь вознаградить доверие «Рено» своими лучшими выступлениями на трассе. Траектория развития «Рено» впечатляет, и я горд присоединиться к ним в столь важный момент в их истории.



Я с нетерпением жду возможности начать работать с персоналом команды в Вири и Энстоуне, а также с Нико Хюлькенбергом. Я тесно сотрудничал с «Рено» в Формуле-1, а также в младших сериях, поэтому я знаком с их мотивацией и возможностями. Это начало новой интересной главы в моей карьере.



Я хотел бы поблагодарить «Ред Булл» за их веру и поддержку, а также за то, что они позволили мне воспользоваться этой возможностью. И последнее, но не менее важное: я хочу поблагодарить всех, кто работает в «Торо Россо». Это потрясающая команда профессионалов, я желаю им всего лучшего в будущем», — цитирует Сайнса пресс-служба «Рено».