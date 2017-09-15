З.Браун: надеемся, что ещё увидим возвращение «Хонды» на вершину

Глава «Макларена» Зак Браун прокомментировал решение расторгнуть контракт с «Хондой» по окончании сезона-2017 Формулы-1. «Макларен» перейдёт на моторы «Рено», а «Хонда» станет мотористом «Торо Россо».

«Мы никогда не сомневались в посвящённости и энергии „Хонды“ в рамках её миссии в Формуле-1. Они проверенные победители и новаторы. По ряду причин наше партнёрство не принесло желанных плодов ни одной из сторон. Определённо, это не было следствием усилий со стороны „Хонды“ или „Макларена“, но пришёл момент двигаться дальше в разных направлениях. Мы надеемся, что ещё увидим возвращение знаменитого имени „Хонды“ на вершину — наш спорт становится благодаря их участию. Я знаю, что этот взгляд разделяется всеми в нашем спорте», — приводит слова Брауна пресс-релиз «Макларена».