«Макларен» не исключает участия Алонсо в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2018 году

Глава «Макларена» Зак Браун дал понять, что, при определённых обстоятельствах, пилот команды Фернандо Алонсо получит разрешение выступить на гонке «24 часа Ле-Мана» в следующем году.

«Думаю, „Макларену“ ещё рано думать о Ле-Мане. Сейчас мы намерены вернуть свои позиции в Формуле-1. Но мы говорили с Фернандо об этой гонке, и если он захочет выступить в ней в следующем году, то, при определённых обстоятельствах, мы будем открыты для этого. Но это не должно будет вредить нашему выступлению в Формуле-1», — цитирует Брауна Motorsport.