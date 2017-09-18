«Ред Булл»: Риккардо испытывал проблемы с коробкой передач и мог сойти

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1 пилот его команды Даниэль Риккардо испытывал проблемы с коробкой передач, что помешало ему навязать борьбу гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, выигравшему гонку.



«Ещё до первого сейфти-кара мы видели, что в машине Риккардо сильно падает давление масла в коробке передач, так что мы думали, что Даниэль сумеет преодолеть только половину дистанции. Мы дали ему инструкции, как справиться с этим, и ему пришлось пожертвовать временем на круге. Риккардо выполнил всё, что нужно, просто отлично, и сумел довести машину до финиша. Безусловно, если бы не проблема с коробкой передач, Даниэль мог бы оказывать на соперников немного больше давления, и мы были бы ближе.



Но сегодня на выступление повлияли все факторы, был дождь, было холоднее, чем в пятницу. Мы обошли Боттаса, но Хэмилтон показал очень сильное выступление», — приводит слова Хорнера Autosport.