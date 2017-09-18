Уэббер считает столкновение Феттеля, Ферстаппена и Кими гоночным инцидентом

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер согласен с решением стюардов, которые сочли столкновение Себастьяна Феттеля, Макса Ферстаппена и Кими Райкконена на Гран-при Сингапура гоночным инцидентом и решили никого не наказывать.



«Это какая-то шутка. Дело сделано. Себ сошёл, «Феррари» осталась без очков и Макс остался без очков. Они сошли.



Я просто расстроен, потому что у нас была гонка, которую эти парни завершили в барьерах. Они сильно расстроены, они горят изнутри, эти парни.



И потом они должны сидеть и слушать, когда какой-то парень им скажет: «Знаете, у меня есть замедленный повтор, вы должны были сделать то-то и то». Но это нереально», — цитирует Уэббера F1i.