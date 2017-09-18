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Арривабене: борьба для «Феррари» не закончена

18 сентября 2017, понедельник. 20:15 Авто

Глава «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал Гран-при Сингапура, на котором оба его пилота сошли из-за аварии в первом повороте.

«Разочаровывающий результат. Совсем не тот, которого мы ждали. Но это не значит, что борьба закончена. Просто она стала сложнее.

Мы сильно расстроены за фанатов, но мы отыграемся. Мы доказали, что у нас отличная машина и два прекрасных пилота. У всех нас и в Сингапуре, и в Маранелло на сердцах нарисована гарцующая лошадь. И мы гарантируем, что будем драться до последнего поворота последнего Гран-при сезона", — цитирует Арривабене F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Маурицио Арривабене
Новости. Авто
18 сентября 2017, понедельник
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