Арривабене: борьба для «Феррари» не закончена

Глава «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал Гран-при Сингапура, на котором оба его пилота сошли из-за аварии в первом повороте.

«Разочаровывающий результат. Совсем не тот, которого мы ждали. Но это не значит, что борьба закончена. Просто она стала сложнее.

Мы сильно расстроены за фанатов, но мы отыграемся. Мы доказали, что у нас отличная машина и два прекрасных пилота. У всех нас и в Сингапуре, и в Маранелло на сердцах нарисована гарцующая лошадь. И мы гарантируем, что будем драться до последнего поворота последнего Гран-при сезона", — цитирует Арривабене F1i.