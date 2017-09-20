В 2018 году в «Рено» намерены биться за ключевых пилотов

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 советник «Рено» Ален Прост дал понять, что по завершении следующего сезона команда попробует заполучить в состав топ-пилотов.

«Ситуация на рынке пилотов очень важна, и сейчас мы в том положении, когда в 2018 году будут возможности для переговоров. В конце следующего года в чемпионате будет много пилотов без контракта. Мы хотим быть лучше как команда. В 2018 году мы докажем, что стали лучше, и мы хотим биться на рынке за ключевых пилотов.

Что касается Сайнса, то мы заполучили его на следующий сезон, но он остаётся частью семьи «Ред Булл». Если он будет выступать хорошо и выявит желание остаться, мы найдём решение", — цитирует Проста Sky Sports.

Отметим, что в число пилотов, у которых нет контракта на 2019 год, входят Льюис Хэмилтона, Валттери Боттас, Даниэль Риккардо и Серхио Перес.