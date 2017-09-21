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Шварцман провёл успешные тесты в составе «Према» на машине Формулы-3

21 сентября 2017, четверг. 16:13 Авто

Российский гонщик Роберт Шварцман, входящий в программу поддержки гонщиков «СМП Рейсинг», провёл тесты автомобиля Формулы-3 в составе команды «Према». Испытания прошли на трассе «Маньи-Кур», вместе со Шварцманом в тестах участвовали его коллега по Еврокубку Формулы «Рено» Габриэль Обри, а также пилоты Формулы-4 Юрий Випс и Маркус Армстронг. Глава «Према» Рене Розин остался доволен работой Шварцмана и Обри, сообщает Autosport.

«Без сомнений, им было проще сделать такой шаг из Формулы „Рено“, чем ребятам из Ф-4. Но в плане скорости они были действительно впечатляющими. У нас не так много опыта работы на „Маньи-Кур“ — мы могли сравнивать только с прошлогодними тестами. У них ещё оставалось некоторое пространство для прогресса, особенно в быстрых поворотах, но для нас это очень позитивная база», — сказал Обри.

Теперь ожидается, что Шварцман в сезоне-2018 перейдёт в Формулу-3 и будет выступать именно в составе «Према». В нынешнем сезоне Еврокубка Формулы «Рено» Роберт занимает третье место в общем зачёте.

Шварцман дважды был лишён побед на этапе Формулы «Рено» 2.0
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Роберт Шварцман Формула-3
Новости. Авто
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