Утверждён календарь Формулы-E на сезон-2017/18

Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил календарь на предстоящий сезон Формулы-E. Чемпионат стартует 2-3 декабря 2017 года с двойного этапа в Гонконге и завершится 29 июля 2018-го в Монреале.
Календарь Формулы-E на сезон-2017/18
2 декабря 2017-го – Гонконг
3 декабря 2017-го – Гонконг
13 января – Марракеш
3 февраля – Сантьяго
3 марта – Мехико
17 марта – Сан-Паулу
14 апреля – Рим
28 апреля – Париж
19 мая – Берлин
10 июня – Цюрих
14 июля – Нью-Йорк
15 июля – Нью-Йорк
28 июля – Монреаль
29 июля – Монреаль