Утверждён календарь Формулы-E на сезон-2017/18

Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил календарь на предстоящий сезон Формулы-E. Чемпионат стартует 2-3 декабря 2017 года с двойного этапа в Гонконге и завершится 29 июля 2018-го в Монреале.



Календарь Формулы-E на сезон-2017/18

2 декабря 2017-го – Гонконг

3 декабря 2017-го – Гонконг

13 января – Марракеш

3 февраля – Сантьяго

3 марта – Мехико

17 марта – Сан-Паулу

14 апреля – Рим

28 апреля – Париж

19 мая – Берлин

10 июня – Цюрих

14 июля – Нью-Йорк

15 июля – Нью-Йорк

28 июля – Монреаль

29 июля – Монреаль