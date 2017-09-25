Окон: печально, что мы будем гоняться в Малайзии в последний раз

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при Малайзии.



«Сепанг» — это очень красивый трек. Мне действительно нравится эта трасса. Мне нравятся шиканы в Малайзии, и там есть несколько секций с хорошим сочетанием высокоскоростных поворотов и поворотов средней скорости.



Когда в квалификации у вас есть хороший болид, вы можете прочувствовать сцепление с треком, это очень приятно. С другой стороны, из-за высоких температур и влажности это очень тяжёлая гонка. Дождь может сыграть большую роль, по крайней мере, мне так сказали. В прошлом году все говорили мне об этом, но на протяжении всего уик-энда было солнечно и тепло.



Печально, что мы будем гоняться здесь в последний раз, потому что это очень классный трек. Я буду по нему скучать», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».