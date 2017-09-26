Виттманн: Мюллер нарочно заблокировал меня после обгона

Пилот «БМВ» Марко Виттманн обвинил гонщиков «Ауди» Нико Мюллера и Маттиаса Экстрёма в неспортивном поведении во время второй гонки на предпоследнем этапе чемпионата DTM на «Ред Булл Ринге».



«После того, как Мюллер обогнал меня, наш темп стал на две секунды медленнее, чем у пилотов впереди. Я говорю так, как есть, думаю, что все видели, что происходило. После обгона он заблокировал меня, точно так же, как и на протяжении всего сезона. Это на грани неспортивного поведения. Итак было понятно, кто доминирует на этом этапе. Не было никакой необходимости нарочно портить мне гонку. На рестарте они тоже поступили нечестно, я оказался единственным пилотом в бутерброде из «Ауди». В первом повороте они меня вытеснили за пределы трассы, а в третьем — и того хуже. Экстрём был должен вернуть мне позицию, но я пропустил вперёд ещё и Гэри Паффетта. Борьба за титул? Теоретически всё возможно, но, думаю, шансов нет. Кажется, в битве за чемпионский титул остался только один автопроизводитель», — цитирует Виттманна Autosport.