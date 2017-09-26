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Гасли — о Гран-при Малайзии: я не волнуюсь, я в восторге

26 сентября 2017, вторник. 17:55 Авто

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли, который заменит на Гран-при Малайзии в «Торо Россо» россиянина Даниила Квята, поделился ожиданиями от малазийского и японского Гран-при.

«Я не волнуюсь, я в восторге от грядущего дебюта в Формуле-1 на трассе „Сепанг“. Я тяжело работал и готовился, чтобы получить этот шанс в Формуле-1, и очень счастлив. Знаю, что это будет отличаться от всего, что я делал прежде, к тому же остальные пилоты гоняются весь сезон, так что мне придётся ко многому привыкнуть и многое узнать.

Это огромный вызов, и я не могу дождаться этого. Я уже проводил гонки на «Сепанге» в прошлом году и завоевал поул в GP2, так что эта трасса не может мне не нравиться. Здесь сложно из-за высокой влажности, но я хорошо подготовлен физически.

Что касается Японии, то в этой стране я соревнуюсь весь год. На трассе «Сузука» я сперва провёл 2,5 дня тестов, после чего там состоялся этап. Это удивительный трек с высокоскоростными участками и фантастическим первым сектором. Это одна из любимых моих трасс, даже невзирая не грустные ассоциации, связанные с аварией Бьянки.

Что касается самой Японии, то мне нравится здесь всё больше и больше. Особенно это касается культуры и самих людей, того, как они относятся к другим. Я рад открывать всё это, но сейчас я жду своей первой гонки в Формуле-1", — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Пьер Гасли Формула-1 Гран-при Малайзии Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
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