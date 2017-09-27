Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс обручилась со своим возлюбленным по имени Марк. С этим событием команда Формулы-1 поздравила пару в своём официальном «твиттере».



В апреле этого года было официально объявлено о том, что Клэр беременна и ожидает рождения ребёнка в октябре. Тогда же сообщалось, что часть своих полномочий она может передать Падди Лоу, занимающему пост технического директора.

Если сообщение не отображается, посмотреть его можно в официальном микроблоге команды «Уильямс».