Организаторы Гран-при Малайзии бесплатно распространяют 5400 билетов на гонку

Руководство трассы Сепанг предоставило 5400 бесплатных билетов на Гран-при Малайзии, сообщает Bernama. Билеты будут выданы лидерам местных молодёжных организаций и распространены среди молодёжи Куала-Лумпура.



«Это даст молодым людям возможность стать свидетелями успеха страны в организации соревнований международного класса. В этом году Гран-при Малайзии станет последним в 19-летней истории автодрома, в следующем году мы намерены принимать у себя этап MotoGP, и данная акция направлена на привлечение молодёжи на трибуны в следующем году», — приводит Bernama слова Датука Мохд Пуад Заркаши.