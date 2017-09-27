Браун: «Феррари» может навязать борьбу «Мерседесу»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что «Феррари» ещё участвует в чемпионской гонке. По мнению Брауна, несмотря на инцидент на старте Гран-при Сингапура, после которого гонка была окончена для обоих пилотов итальянской команды, «Феррари» продолжает борьбу с «Мерседесом».



«Феррари» может навязать борьбу «Мерседесу». Сейчас преимущество за «Мерседесом», но сезон ещё не окончен. На старте в Сингапуре произошёл типичный гоночный инцидент, такое случается, но «Феррари» всё ещё в борьбе. Феттель никогда не сдаётся, и если он сможет завоевать титул, то это будет заслуженно» — цитирует Брауна Bild.