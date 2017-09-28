Сироткин: будет приятно вернуться за руль современного болида

Тестовый пилот «Рено» Сергей Сироткин прокомментировал предоставление командой возможности принять участие в первой пятничной тренировке Гран-при Малайзии.



«Да, я жду этого с нетерпением. Достаточно давно я не пилотировал новую машину. Мы к этому долго готовились, провели много тестов, проехали много километров на старой машине, пробуя различные варианты, как на этот, так и на следующий год. Поэтому, безусловно, будет приятно вернуться снова за руль и пилотировать современную машину, помогать команде.



Это достаточно непростая трасса, достаточно техничная. Тут есть несколько разнообразных моментов, которые отличаются как в плане пилотажа, так и в плане настроек машины. И найти этот компромисс достаточно непросто. В том году на трассе был перестелен асфальт, что в каком-то плане облегчило задачу, потому что теперь здесь меньше кочек, но, с другой стороны, трасса стала очень гладкой, что осложнило работу пилотов в плане контроля температуры покрышек. Так что, да, трасса сложная, трасса техничная, но тем и интересней», — рассказал Сироткин в интервью пресс-службе «Рено».