Райкконен: не знаю, будем ли мы скучать по Малайзии

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен признался, что не слишком опечален тем фактом, что предстоящий Гран-при Малайзии Формулы-1 станет последним перед исчезновением этапа из календаря чемпионата.

«Если честно, я не знаю, будем ли мы скучать по Малайзии. Это приятная трасса, но единственные вещи, которые ты видишь здесь, это аэропорт, гостиница рядом с аэропортом и трасса. Вот и выбирайте, будете ли вы скучать по чему-то из этого. Думаю здесь проводились хорошие гонки. Очевидно, этому помогает конфигурация трассы», — приводит слова Райкконена F1Fanatic.