Гасли: не знаю, сколько я проведу гонок

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли, который дебютирует в предстоящий уик-энд в Формуле-1 в составе «Торо Россо», признался, что и сам ещё не знает того, сколько гонок ему позволят провести в нынешнем чемпионате.

«На данный момент я не знаю, сколько я проведу гонок. Ничего ещё не подтверждено. В команде мне сказали сконцентрироваться на этапе в Малайзии, и я сделаю всё, что в моих силах. Я мечтал о таком уик-энде столько времени, и наконец-то мечта сбывается! Я очень взволнован, хочу показать хорошее выступление. Дебютируя за шесть гонок до конца чемпионата, можно увидеть много вещей, которым нужно учиться, и я буду стараться делать это как можно быстрее», — цитирует Гасли F1Fanatic.