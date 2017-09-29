Вандорн рад решению «Хонды» изменить стратегию развития мотора

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн поддерживает решение «Хонды» изменить свой подход к обновлению силовой установки на оставшуюся часть сезона. Ранее стало известно, что японский производитель сосредоточится на подготовке одного большого обновления мотора для «Макларена», а не на нескольких небольших модернизациях.



Когда Вандорна спросили, нравится ли ему такое решение, он ответил: «Да, потому что мы хотим добиться наилучших результатов в оставшихся гонках. Трудно сказать, какой подход лучше. Мы просто хотим финишировать в оставшихся шести гонках на максимально возможных позициях и, если возможно, набрать некоторое количество очков», сообщает PaddockTalk.

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