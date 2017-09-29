Феттель: в смешанных условиях в Малайзии «Ред Булл» казался очень сильным

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал пятничную практику Гран-при Малайзии, по итогам которой показал лучшее время на круге.



«На сухой трассе всегда проще. Утром были смешанные условия на трассе. И хотя на второй практике время работы на трассе было сокращено из-за красных флагов, всё в порядке. Но нам ещё нужно кое-что улучшить.



В смешанных условиях этим утром «Ред Булл» выглядел очень сильно, как на промежуточной, так и дождевой резине. В целом я думаю, что это был хороший день. Посмотрим, что принесёт нам суббота», — цитирует Феттеля Sky Sports.