«Мерседес»: слабый темп в Малайзии вызван фундаментальной проблемой с машиной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф обеспокоен слабым темпом команды на пятничных тренировках Гран-при Малайзии.



«Это была очень сложная практика. Мы испытывали проблемы всюду — на мокрой и на сухой трассе, на всех типах покрышек.



Мы должны быстро разобраться с тем, что это было. В настоящий момент автомобиль несбалансирован, скользит передняя его часть, скользит задняя. Шины перегреваются и не работают. В машине есть «глюки».



Малайзию можно немного сравнить с Сильверстоуном, где мы были очень сильны. Нам очень хорошо подходят скоростные повороты, но здесь мы не очень хороши в них. В автомобиле есть фундаментальная проблема, которую нам нужно определить. Всё очень сложно, потому что разлад в работу всей машины может вносить одна маленькая деталь», — цитирует Вольфа Autosport.