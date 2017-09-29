Хэмилтон: надеюсь, за ночь «Мерседес» решит свои проблемы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не скрывает своего разочарования в связи с результатами пятничных тренировок Гран-при Малайзии, по итогам которых он показал шестое время. По ходу тренировок британец испытывал проблемы с балансом машины.



«Это был очень тяжёлый день. Сегодня у меня были проблемы с машиной, поэтому мы должны всё проанализировать и попытаться понять, что мы сделали не так с балансом. Мы надеемся, что сможем с пользой потратить наши ночные часы и перегруппироваться к завтрашнему дню», — цитирует Хэмилтона Autosport.