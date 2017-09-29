Штайнер: незакреплённые дождевые решётки на трассе Ф-1 — это недопустимо

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает недопустимым, чтобы на регулярном гоночном треке, принимающем гонки Формулы-1, были плохо закреплены дренажные решётки. На второй практике Ггран-при Малайзии после наезда на приоткрывшийся люк в серьёзную аварию угодил гонщик «Хааса» Ромен Грожан.



«На мой взгляд, такие вещи не должны происходить на гоночных трассах, ни на одной из постоянных гоночных трасс. На мой взгляд, это неприемлемо и не соответствует стандартам (Ф-1).



Я ни с кем не разговаривал, но следующее, что нам нужно сделать, — это гарантировать, что подобное не повторится в гонке, потому что если в гонке несколько автомобилей проедут по приоткрывшейся решётке дренажа, это может обернуться более серьёзной катастрофой.



Я ещё не точно знаю, что на самом деле произошло. Надеюсь, через несколько часов мы будем знать больше», — цитирует Штайнера F1Fanatic.