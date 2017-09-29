«Хаасу» разрешили восстановить болид Грожана в «комендантский час»

Стюарды Гран-при Малайзии выдали команде «Хаас» специальное разрешение на нарушение «комендантского часа» в паддоке вечером в пятницу, сообщает официальный сайт Формулы-1. Команде будет позволено работать, сколько необходимо, над восстановлением автомобиля Ромена Грожана после аварии во второй пятничной тренировке Гран-при Малайзии. Инцидент произошёл не по вине команды или пилота: француз наехал на плохо закреплённую дождевую решётку.

«Учитывая, что условия, вызвавшие аварию машины №8, были полностью за пределами контроля пилота и команды (равно как и любого другого пилота или команды), мы рассматриваем их как форс-мажор», — отметили стюарды в своём заявлении.

Каждая команда имеет на сезон два «джокера» на нарушение «комендантского часа», но в данном случае «Хаас» получил возможность отремонтировать машину Грожана без использования своих «джокеров». Однако при этом механики имеют право работать только над автомобилем Грожана.