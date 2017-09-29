В ФИА обещают, что в Малайзии больше не будет сорванных дренажных решёток

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг обещает, что в оставшиеся дни Гран-при Малайзии на трассе не повторится ситуация, случившаяся на второй пятничной тренировке, когда после наезда на приоткрывшуюся дренажную решётку в серьёзную аварию угодил гонщик «Хааса» Ромен Грожан.



«Дренажная решётка сорвалась. Обычно их прикручивают болтами и приваривают, но эта сорвалась. В течение оставшейся части пятницы мы сосредоточимся на работе над четырьмя поребриками на этом участке.



Видимо, эта решётка была приварена давно, и, наверное, металл уже «устал». Так что мы снова всё приварим, и сегодня вечером ребята всё проверят.



Мы должны исправить всё до завтрашнего дня. Думаю, что нагрузки, передаваемые на решётки машинами других серий, не соизмеримы с теми, что мы имеем в Ф-1, так что я не ожидаю никаких проблем в гонках поддержки», — цитирует Уайтинга Crash.