Ферстаппен: будь у нас мощность «Феррари» и «Мерседеса», они бы нас и не видели

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил мощность своей команды с лидирующими в Кубке конструкторов «Мерседесом» и «Феррари». По словам голландца, если мотор «Рено» будет чуть мощнее, то у конкурентов «Ред Булл» не будет никаких шансов.

«Представьте, если бы у нас было бы столько же лошадиных сил, как у „Мерседеса“ и „Феррари“. В таком случае они бы даже не могли нас видеть. Машина стала намного лучше, в этот уик-энд мы применили другую стратегию похоже, она сработала, чему мы очень рады», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.