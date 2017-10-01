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Тост: Гасли вновь проделал фантастическую работу

1 октября 2017, воскресенье. 14:48 Авто

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал выступление пилотов в гонке Гран-при Малайзии, особенно отметив работу дебютанта Пьера Гасли.

«В первую очередь хочу поздравить Макса Ферстаппена и „Ред Булл“ с фантастическим результатом. Что касается нас, то, к сожалению, это был не наш гоночный уик-энд. Я думаю, мы могли завоевать некоторые очки, потому как Карлос показывал хороший темп, но из-за электрических проблем, вызванных силовой установкой, он вынужден был сойти.

Пьер вновь проделал фантастическую работу. Это был его первый уик-энд с командой, и он выступил хорошо. Я жду его возвращения в Японии, потому как он хорошо знаком с тамошней трассой по выступлениям в Суперформуле. Нам нужно понять, почему наш темп в Малайзии был хуже, чем на других трассах. Уверен, мы найдём решение и выступим лучше в Японии", — цитирует Тоста пресс-служба «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Пьер Гасли Франц Тост Формула-1 Гран-при Малайзии
Новости. Авто
1 октября 2017, воскресенье
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