Алонсо заявил, что Магнуссен не нравится всем пилотам чемпионата

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился мнением относительно гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена. По ходу гонки на Гран-при Малайзии датчанин спровоцировал контакт своего болида с машиной Алонсо. Последний, посредством командного радио, прокомментировал эпизод следующим образом.

«Что за идиот, Хюлькенберг был прав». После завершения этапа Алонсо вновь подверг критике Магнуссена.

«Из-за манеры пилотирования, Магнуссен не нравится ни одному из 19 гонщиков чемпионата», — приводит слова Фернандо Алонсо GPUpdate.