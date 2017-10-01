Окон: не знаю, чем руководствовался Сайнс

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон остался расстроен итогами гонки Гран-при Малайзии и подверг критике Карлоса Сайнса, с которым столкнулся по ходу гонки.



«Досадный уик-энд, я не очень доволен итогами Гран-при. Столкновение с Массой во втором повороте привело к проколу и испортило мою гонку, мне пришлось ехать на пит-стоп и оставшуюся часть проводить на одном комплекте шин Soft. Учитывая состояние резины в конце гонки, можно сказать, что заработать очко для нас стало успехом.



Второй неудачный эпизод по ходу гонки был с Сайнсом — я пытался его обогнать, а он врезался в меня. Мы не должны были бороться между собой, но из-за прокола я откатился назад. Не знаю, чем руководствовался Карлос, он просто заблокировал колёса и влетел в мою машину, отправив её в разворот. Об этой гонке хочется поскорее забыть — нам хватало скорости, но реализовать её нам не удалось», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индии».