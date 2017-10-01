Грожан: я ошибся в выборе настроек

Пилот «Хаас» Ромен Грожан посетовал после финиша Гран-при Малайзии на ошибку в выборе настроек.



«Я плохо стартовал с влажной стороны трассы. В четвёртом повороте машина соперника внезапно сместилась с внутреннего радиуса на внешний, так что мне пришлось уйти шире, чтобы избежать столкновения.



Машину было сложно пилотировать поначалу. На последнем пит-стопе всё снова стало нормально, мы скорректировали баланс. В этот раз мы ошиблись в выборе настроек, в том числе это и моя ошибка. Надеюсь, что в Японии мы выступим лучше», — цитирует Грожана пресс-служба «Хаас».

