Хорнер: «Ред Бул» победил бы и «Феррари» в Малайзии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что его команда смогла бы победить в Малайзии, даже если бы у «Феррари» не возникло проблем с надёжностью. В Сепанге Кими Райкконен не стартовал в гонке из-за технических проблем, а Себастьян Феттель ушёл в бой с последнего места из-за проблем в квалификации.

«Я думаю, что у обоих наших болидов была скорость. Себастьян Феттель был быстрым в конце гонки, он прорвался с последней позиции, приблизившись к лидерам. Но на чистой трассе я не видел, чтобы на «суперсофте» или «софте» они показали какой-то темп, который был бы сильнее того, что демонстрировали мы. На протяжении всего уик-энда наш болид был очень хорош», — цитирует Хорнера Motorsport.