Топ-команды обратились к ФИА по вопросу Будковски

Руководители шести команд Формулы-1 — «Мерседес», «Феррари», «Уильямс», «Макларен», «Ред Булл» и «Форс Индия» отправили письмо в ФИА. В письме руководители команд выдвинули требования пересмотреть правило, согласно которому сотрудники ФИА, Формулы-1 или Liberty Media обязаны уйти в трёхмесячный отпуск после ухода со своих должностей, сообщает Autosport.



По мнению руководства ведущих команд чемпионата, три месяца являются слишком маленьким сроком. Причиной такого недовольства команд стала информация о приходе в «Рено» Марцина Будковски начиная с сезона-2018 — Будковски в начале сентября покинул должность технического директора ФИА и посвящён во многие секреты команд.