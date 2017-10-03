У Хэмилтона есть идеи относительно причин проблем «Мерседеса» в Малайзии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что у него есть теория относительно причин проблем с конкурентоспособностью, с которыми команда столкнулась в Малайзии, и что он уже поделился ей с командой.



В Сепанге команда представила обновлённый пакет аэродинамики, однако после свободной практики Льюис решил вернуться к прежней аэродинамике в квалификации, по итогам которой завоевал поул, в то время как его напарник Валттери Боттас продолжал использовать новинки.



«Я уже поделился своими мыслями (с командой) относительно того, с чем хочу начать следующий уик-энд, и того, что мне нужно. Я сказал им о том, что я думаю. Это лучший способ начать следующую гонку. Они собираются пойти и проанализировать мои предположения, чтобы подтвердить, так это или нет», — цитирует Хэмилтона Autosport.