Феттель: в Малайзии «Мерседес» использовал Боттаса как дорожный блок для меня

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель обвинил гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса в том, что он намеренно сдерживал его по ходу гонки Гран-при Малайзии, работая на руку своему напарнику Льюису Хэмилтону. По ходу гонки Феттель в какой-то момент застрял на пятом месте позади Боттаса, которого впоследствии опередил за счёт пит-стопа.

«Было ясно, что делает «Мерседес». Они использовали Боттаса как дорожный блок», — цитирует Феттеля газета Krone.

После Гран-при Малаййзии Хэмилтон увеличил отрыв от Феттеля в личном зачёте до 34 очков.