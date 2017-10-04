Ди Монтедземоло: лучше иметь быструю машину впереди, чем надёжную — позади

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поддержал итальянскую команду, попавшую под огонь критики после Гран-при Сингапура и Малайзии.



«Думаю, все понимают, насколько «Феррари» в этом сезоне близка к титулу. Чемпионат мира — тяжёлое испытание в этом сезоне, но впереди ещё пять гонок, и с болидом нынешнего сезона есть все шансы на победу. Очень важно иметь быструю машину. «Феррари» могла привозить «дубль» в последних двух гонках. Но лучше иметь быструю машину, которая может сломаться, чем надёжную, но которая находится позади», — цитирует Монтедземоло Corriere dello Sport.

В Сингапуре оба болида «Феррари» закончили гонку на первом круге после аварии, а на трассе «Сепанг» Себастьян Феттель был вынужден пропустить квалификацию и стартовать последним, а Кими Райкконен не смог начать гонку. У обоих пилотов возникли проблемы с силовыми установками.