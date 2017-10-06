До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Феттель — лучший на первой тренировке Гран-при Японии, Сайнс разбил болид

6 октября 2017, пятница. 06:14 Авто

В Сузуке состоялась первая свободная тренировка Гран-при Японии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», а замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Формула-1. Гран-при Японии. 6 октября. Первая практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.29,166 (23 круга)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,211 (29)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,375 (27)
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,472 (22)
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,985 (30)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,596 (26)
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,733 (22)
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,808 (24)
9. Ромен Грожан («Хаас») +1,866 (22)
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,036 (24)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,050 (15)
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,069 (19)
13. Серхио Перес («Форс Индия») +2,364 (23)
14. Ланс Стролл («Уильямс») +2,436 (22)
15. Джолион Палмер («Рено») +2,591 (22)
16. Фелипе Масса («Уильямс») +2,746 (20)
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +3,086 (14)
18. Пьер Гасли («Торо Россо») +3,335 (18)
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,731 (29)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,231 (28).

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший разбил болид в первой практике перед Гран-при Японии. Машину отбросило в ограждения, а сессия была прервана красным флагом.

Эпизод доступен для просмотра в официальном «твиттере» «Формулы 1».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Макларен Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Уильямс Форс Индия Хаас Ф-1 Карлос Сайнс-младший Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель
Новости. Авто
6 октября 2017, пятница
06:14 Феттель — лучший на первой тренировке Гран-при Японии, Сайнс разбил болид
02:00 Формула-1. Гран-при Японии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
00:55 Стролл: было непросто найти своё место в обстановке Формулы-1
5 октября 2017, четверг
23:56 Алонсо: «Ред Булл» доказал, что с двигателем «Рено» можно побеждать
22:58 Масса хочет знать о решении «Уильямса» до Гран-при Бразилии
21:46 Феттель: у «Феррари» есть шансы на титул, и их надо использовать
20:20 Хэмилтон: надеюсь, «Мерседесу» удастся обогнать «Феррари»
19:50 «Рено» поработает над квалификационным режимом мотора
19:12 Ферстаппен дал совет «Ред Булл» по работе над машиной сезона-2018
17:58 Алонсо: с «Хондой» каждый сезон приходилось начинать с нуля
17:11 Браун впечатлён выступлениями Стролла и Вандорна
16:33 Магнуссен: многие правила Формулы-1 — это нонсенс
16:02 Хэмилтон отверг предположения об использовании тактики Росберга под конец сезона
15:12 Алонсо признал, что в Малайзии Вандорн просто был лучше его
15:05 Риккардо: ещё не было дискуссий с «Ред Булл» о контракте на 2019 год
15:02 Магнуссен не откажется от жёсткой борьбы и после критики Алонсо
14:54 Обнародовано видео аварии Стролла и Феттеля с машины канадца
14:38 Масс: победа Феттеля в сезоне-2017 теперь маловероятна
14:33 Сайнс: с хорошим бюджетом «Торо Россо» может стать успешной командой
13:15 Марко: Гасли будет выступать до конца сезона, под вопросом лишь Гран-при США
13:13 Хэмилтон: в «Мерседесе» продолжается спор об использовании новинок аэродинамики
12:46 Феттель — о перестановках в «Феррари»: в команде нет никакой паники
12:03 Эрикссон: дополнительные 10 кг стоят мне 0,3-0,4 секунды на круге
11:23 Перес: я оправился от вирусной инфекции и буду готов к ГП Японии на 100%
10:33 Масса: «Уильямс» не может оценить Кубицу и ди Ресту по тестам на старой машине
10:03 Источник: «Мерседес» находится на полпути к соглашению с Ферстаппеном
00:57 Абитебуль: Сайнс был оптимальным вариантом для «Рено»
4 октября 2017, среда
23:55 Команды обсудят целесообразность существования Стратегической группы
22:43 «Мерседес» принёс Daimler 269 миллионов чистой прибыли за сезон-2016
21:24 Ди Монтедземоло: лучше иметь быструю машину впереди, чем надёжную — позади
21:24 Лёб и «Пежо» остаются в ралли-кроссе на сезон-2018
20:38 Алонсо: на Гран-при Японии «Макларен» может оказаться перед сложным выбором
19:48 Росберг поработает экспертом на телеканале Sky во время Гран-при Японии
18:24 Гасли: «Сузука» — одна из моих любимых трасс
17:15 Палоу заменит Вишою в составе «Кампоса»
16:50 Окон: приезжая на «Сузуку», вспоминаешь о борьбе между Сенной и Простом
16:23 Перес: одна японская болельщица выучила испанский, чтобы пообщаться со мной
15:54 Абитебуль: «Рено» не справился с обузданием слухов относительно состава пилотов
15:37 Йос Ферстаппен: победа в Малайзии была очень нужна Максу
14:52 Ламмерс: Ферстаппен может выиграть ещё одну гонку до конца сезона
14:06 Феттель: в Малайзии «Мерседес» использовал Боттаса как дорожный блок для меня
13:37 Марко: «Ред Булл» думает о возможной замене Риккардо
12:58 Марко: «Ред Булл» имеет мужество, в отличие от «Феррари» и «Мерседеса»
12:17 Риккардо, Боттас и Масса приглашены на пресс-конференцию Гран-при Японии
11:24 «Феррари» подтвердила, что Феттель избежит замены коробки передач в Японии
Все новости RSS
Партнерский контент