Феттель — лучший на первой тренировке Гран-при Японии, Сайнс разбил болид

В Сузуке состоялась первая свободная тренировка Гран-при Японии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», а замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.



Формула-1. Гран-при Японии. 6 октября. Первая практика



1. Себастьян Феттель («Феррари») – 1.29,166 (23 круга)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,211 (29)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,375 (27)

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,472 (22)

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,985 (30)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,596 (26)

7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,733 (22)

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,808 (24)

9. Ромен Грожан («Хаас») +1,866 (22)

10. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,036 (24)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,050 (15)

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,069 (19)

13. Серхио Перес («Форс Индия») +2,364 (23)

14. Ланс Стролл («Уильямс») +2,436 (22)

15. Джолион Палмер («Рено») +2,591 (22)

16. Фелипе Масса («Уильямс») +2,746 (20)

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +3,086 (14)

18. Пьер Гасли («Торо Россо») +3,335 (18)

19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,731 (29)

20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,231 (28).

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший разбил болид в первой практике перед Гран-при Японии. Машину отбросило в ограждения, а сессия была прервана красным флагом.

Эпизод доступен для просмотра в официальном «твиттере» «Формулы 1».