Вандорн: в субботу ключом станет погода

Гонщик «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Японии. В первой сессии японец стал 10-м.

«Пока трудно сказать, чего ожидать — особенно с учётом того, что сегодня работа была ограничена. Первая практика прошла нормально, без проблем, но под дождём во второй тренировке мы проехали лишь один установочный круг. Завтра ключом станет погода. Похоже, что воскресная гонка будет сухой, так что квалификация окажется суперважной. Если посмотреть на погодный радар на субботу, то всё ещё трудно сделать прогноз. Потенциально в квалификации должно быть сухо.



Ощущения от машины здесь приятные. „Сузука“ — скоростная трасса с множеством изменений направлений. С учётом прижимной силы и широких шин этого сезона эти изменения очень впечатляющие на первом секторе. Ощущения от пилотажа захватывающие. Что бы ни случилось, мы постараемся выжать максимум из уик-энда», — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».