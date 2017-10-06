Лауда: проблемы Боттаса — вина «Мерседеса»

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда возложил ответственность за невыразительное выступление Валттери Боттаса на Гран-при Малайзии на команду.

«Предупреждающие звоночки звучат всё громче. Мы испытываем проблемы с аэродинамикой или механикой. Машина не совсем стабильна. У нас по-прежнему нет решения, но в Японии у нас будут другие настройки. Надеюсь, что мы вернёмся к нашей прежней форме. Боттасу необходима стабильная машина, а мы не можем дать её ему, так что в его трудностях виноваты мы», — цитирует слова Лауды GrandPrix.