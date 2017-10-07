Квят вернётся за руль «Торо Россо» на Гран-при США

«Торо Россо» объявил, что на Гран-при США за руль болида вернётся российский пилот Даниил Квят. Россиянин выступит вместе с Пьером Гасли, который ранее занял его место в составе.

Такая перестановка станет возможно благодаря уходу в «Рено» ещё одного пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего. Испанец, в свою очередь, займёт место Джолиона Палмера, для которого Гран-при Японии станет последним в составе французской команды.

Отметим, что Гасли заменил Квята в составе «Торо Россо» перед Гран-при Малайзии. Состав команды на сезон-2018 пока не объявлен, но Сайнс точно проведёт его в «Рено».