До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Квят вернётся за руль «Торо Россо» на Гран-при США

7 октября 2017, суббота. 15:42 Авто

«Торо Россо» объявил, что на Гран-при США за руль болида вернётся российский пилот Даниил Квят. Россиянин выступит вместе с Пьером Гасли, который ранее занял его место в составе.

Такая перестановка станет возможно благодаря уходу в «Рено» ещё одного пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего. Испанец, в свою очередь, займёт место Джолиона Палмера, для которого Гран-при Японии станет последним в составе французской команды.

Отметим, что Гасли заменил Квята в составе «Торо Россо» перед Гран-при Малайзии. Состав команды на сезон-2018 пока не объявлен, но Сайнс точно проведёт его в «Рено».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Даниил Квят Джолион Палмер Карлос Сайнс-младший Пьер Гасли
Новости. Авто
7 октября 2017, суббота
16:33 Абитебуль: желаем Палмеру всего наилучшего в дальнейшей карьере
16:24 Тост: будем ждать шанса победить Сайнса на трассе!
16:18 Сайнс: с нетерпением жду начала работы с «Рено»
16:12 Палмер: желаю «Рено» всего наилучшего в будущем
15:42 Квят вернётся за руль «Торо Россо» на Гран-при США
14:27 Стартовая решётка Гран-при Японии
14:06 Окон: сегодняшний результат наглядно показывает прогресс «Форс Индии»
13:42 Палмер: темп «Рено» лучше, чем у тех, кто стартует впереди
13:15 Хюлькенберг: если удастся хорошо стартовать, то сможем набрать очки
13:00 Формула-2. Испания. Первая гонка. Онлайн-трансляция
12:58 Магнуссен: «Хаас» близок к очковой зоне
12:56 Алонсо: сделаем всё, чтобы приблизиться к первой десятке
12:51 Стюарды не накажут Переса за блокировку Стролла
12:51 Перес: проиграл Окону, потеряв время в последней шикане
12:21 Стролл: мне не повезло с трафиком
12:21 Масса: сделаю всё возможное, чтобы набрать максимум очков
12:21 Лауда: в «Мерседесе» прекрасное настроение
12:17 Сайнс: результаты выглядят хуже, чем есть на самом деле
12:12 Гасли: сильно разочарован результатом, красный флаг не дал мне шанса
12:12 Феттель: в гонке «Феррари» лучше, чем в квалификации
11:57 Грожан: нос машины сильно повело. Надо понять, что произошло
11:51 Ферстаппен: мои настройки отличались от настроек Риккардо
11:37 Райкконен: в первой попытке я ошибся, а вторая вышла посредственной
11:34 Окон: постараюсь удержать Райкконена позади
11:26 Феттель: я рискнул, но это не сработало
11:18 Риккардо: настраивал машину больше под гонку
11:17 Росберг: у Хэмилтона огромная скорость, превзойти его очень трудно
11:06 Боттас: мне ещё есть в чём прибавить
10:58 Хэмилтон: сделаю всё, чтобы оставить позади пилотов «Феррари»
10:52 Грожан: рассчитывал пробиться в третий сегмент квалификации
10:20 Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Японии, Феттель — третий
09:35 Росберг: Кубица готов на сто процентов
09:15 Райкконен потеряет пять позиций на старте Гран-при Японии
07:15 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Онлайн-трансляция
07:05 Боттас — лучший на третьей практике Гран-при Японии, несмотря на аварию
06:37 Палмер потеряет 20 стартовых позиций на Гран-при Японии
06:26 Алонсо потеряет 35 позиций на стартовой решётке
03:00 Формула-1. Гран-при Японии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
00:19 В «Пирелли» предсказывают тактику двух пит-стопов в гонке Гран-при Японии
6 октября 2017, пятница
23:41 Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении Гран-при Вьетнама
22:34 Чивчян — победитель квалификации «Гонки чемпионов — 2017»
21:36 Лауда: проблемы Боттаса — вина «Мерседеса»
20:54 Гьотто: в Russian Time проделали отличную работу
20:17 Маркелов: в гонке буду способен показать сильный результат
19:41 Миккельсен лидирует после 6 СУ на Ралли Испании, Ожье — второй
Все новости RSS
Партнерский контент